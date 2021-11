Verstappen non chiede consigli nemmeno a Nelson Piquet, e sul numero 1 in caso di vittoria ammette: “non lo rifiuterò”

SportFair

E’ tutto pronto in Brasile per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1. Max Verstappen è a 19 punti da Lewis Hamilton e ad Interlagos potrebbe allungare ancora sul suo diretto rivale, approfittando anche della possibilità che il britannico riceva una nuova penalità di 5 posizioni in griglia.

“Qui in passato siamo andati bene, e non vedevo l’ora di tornarci, a dirla tutta. Ovviamente dal 2019 ad oggi lo scenario è cambiato molto, ma credo che potremo fare un buon lavoro, questa pista non ha molte curve ma l’altitudine ci aiuta sempre un po’. Ricordo che nel 2019 ho dovuto battagliare non poco con Lewis, e mi aspetto che sarà così anche questo weekend”, ha affermato l’olandese della Red Bull nel giovedì di conferenze stampa.

Verstappen, poi, si è confermato ancora una volta sicuro delle sue abilità. “Nelson Piquet? Della lotta per il titolo non ne abbiamo parlato, non ho bisogno di consigli, abbiamo solo fatto una bella chiacchierata su tanti argomenti diversi. So cosa devo fare quando sono in macchina, quindi non ho bisogno di parlarne con nessuno. Sono una persona tranquilla, ed è bello poter trascorrere del tempo anche con i suoceri, soprattutto perché è stata la prima volta che ci siamo visti di persona, in precedenza ci eravamo parlati solo in videochiamata, quindi era molto più importante passare del tempo insieme”.

Non poteva mancare poi un commento sul campionato e sul titolo Mondiale: “se non ci pensi vuol dire non hai sogni. Ma sono molto concentrato, so che in quattro gare possono accadere tante cose, adesso stiamo attraversando un buon periodo ma tutto può cambiare molto rapidamente. L’ho già detto dopo la gara in Messico… quest’anno ad un certo punto ho avuto nella classifica di campionato un vantaggio maggiore di quello che ho oggi (su Hamilton) ed è scomparso tutto nel giro di due fine settimana. Quindi dobbiamo ancora provare a fare il meglio possibile, ad iniziare dal provare a vincere questa gara. Il mio approccio in ogni weekend in pista è sempre lo stesso, e non lo cambierò”.

Infine sulla possibilità di guidare l’anno prossimo col numero 1 sulla sua monoposto in caso di vittoria del titolo ha ammesso: “certo che passerò al numero 1. Quante volte hai l’opportunità di guidare con il numero 1? Ed è anche un vantaggio per il merchandising, quindi è intelligente farlo”.