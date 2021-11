Valentino Rossi sul ritiro: “era una scusa per fare casino”, le parole di Morbidelli sono commoventi

SportFair

Ultima gara per Valentino Rossi da pilota di MotoGp. Tantissime emozioni per il pilota italiano che ha chiuso la gara di Valencia con il decimo posto, la vittoria è stata di un grandissimo Bagnaia. Il Dottore ha parlato al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport: “nei prossimi anni potrò dire oh nell’ultima gara sono arrivato decimo. Ci tenevo a chiudere bene, in questi giorni era il mio pensiero fisso, non pensavo che era l’ultima gara ma a chiudere in bellezza: sono fiero. Smettere era una scusa per fare casino”.

Intervista doppia con Franco Morbidelli: “ho provato in tutti i modi a stargli davanti anche se oggi aveva un sapore speciale stargli dietro. Ha guidato divinamente. Ho pensato, ma che fa smette?? Penso che sia stata una bellissima storia la mia accostata a quella di Vale. Ci siamo uniti, anche con tutto il suo staff dell’Academy, quando avevo 13-14 anni e da lì in poi siamo andati avanti in maniera splendida ed ora sento che sono la mia famiglia. Direi che è bellissima questa celebrazione per Vale, una consacrazione per l’incredibile leggenda che è stato. Non ci sono dubbi, è lui il protagonista di questo weekend”.