Valentino Rossi si prepara per il suo “lungo inverno”: allenamenti al simulatore per il Dottore [VIDEO]

SportFair

La carriera a due ruote di Valentino Rossi sta per terminare. Domenica a Valencia il Dottore disputerà il suo ultimo GP, ma la sua vita da pilota non terminerà con l’ultima gara della stagione 2021 di MotoGP.

A Valencia, infatti, il 9 volte campione del mondo dirà addio alle due ruote: Valentino Rossi, infatti, inizierà presto una nuova avventura con le auto. Il Dottore non ha ancora deciso in quale campionato gareggerà, ma intanto a gennaio parteciperà alla 12 Ore del Golfo, così come fatto già lo scorso anno, in compagnia dell’amico Uccio Salucci e del fratello Luca Marini.

In vista di questo importante appuntamento, dunque, Valentino Rossi ha già iniziato ad allenarsi. Tornato a casa dopo il Gp dell’Algarve, il Dottore si è subito recato nella sua postazione per alcune prove al simulatore. “Pronto per un lungo inverno“, ha scritto nelle sue Storie Instagram.