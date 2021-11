E’ tempo di ringraziamenti, Valentino Rossi felice: “ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, e invece…”

SportFair

Sono passate due settimane dall’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP. Il Dottore ha salutato tutti gli appassionati delle due ruote a Valencia, dove si è disputato l’ultimo Gp della stagione 2021.

Un’ultima gara affatto triste e malinconica, ma un ultimo weekend di gara di sorrisi, omaggi speciali e pazzi festeggiamenti. Un addio in grande stile, davvero speciale per il Dottore.

Una feste speciale che il 9 volte campione del mondo mai dimenticherà. A due settimane da quel giorno, Valentino Rossi ha voluto ringraziare tutti i suoi tifosi e la sua grande famiglia e lo ha fatto con un post Instagram nel quale ha raccolto le foto più significative di quella giornata: “ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, più che altro non sapevo cosa aspettarmi, non avevo idea di come mi sarei sentito appena sceso dalla moto. Invece è stato divertente, abbiamo fatto un bel casino. É stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti💛Valencia,14+11+21“.