Il futuro da papà e le dichiarazioni di Lorenzo sul Mondiale 2015, Valentino Rossi schietto: “figo che lo dica, ma a me cambia poco”

Valentino Rossi è stato ospite nella giornata di ieri dell’EICMA: il Dottore ha salutato ancora una volta tutti i suoi fan tra sorrisi e ulteriori festeggiamenti.

Adesso per il 9 volte campione del mondo inizia una nuova vita, da pilota delle quattro ruote e da… papà: “la cosa di cui sono più curioso è diventare babbo, perché quello a detta di tutti cambia la vita ed è una grande emozione. Per il resto avrò tante cose da fare, sarà bello, ma non sarà la MotoGP”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Il 4 dicembre al Ranch di Tavullia tornerà la 100 km dei Campioni, annullata lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19 e quest’anno ci saranno degli ospiti illustri: “Biaggi non sono sicuro, forse ha detto di no, Stoner non riesce, ma viene Jorge, oltre a un sacco di piloti della MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà bello”, ha aggiunto il Dottore.

Infine non poteva mancare un commento sulle recenti dichiarazioni di Jorge Lorenzo a Dazn sul Mondiale 2015 “dopo Assen Marquez non voleva più che Rossi vincesse il Mondiale“: “io lo so benissimo come è andata e non mi stupisco, perché è andata esattamente così. Mi sorprende? Boh, no. Figo che lo dica, però a me cambia poco, perché lo so già come è andata“, ha concluso Valentino Rossi.