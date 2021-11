Valentino Rossi ed il paragone con Marco Pantani: “io campione del popolo come lui, ma quando guardo i documentari…”

SportFair

Manca sempre meno ormai al ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore ha disputato oggi le sue penultime FP1 ed FP2 della sua carriera. Nonostante la giornata di oggi a Portimao non sia stata soddisfacente per il 9 volte campione del mondo, che ha avuto difficoltà a trovare il feeling giusto con la pista, Valentino Rossi è apparso comunque sereno, consapevole dell’avvicinarsi del ritiro e del fatto che ormai sarà difficile ottenere buoni risulati nelle ultime due gare della sua carriera.

Durante l’incontro con la stampa, il Dottore è stato paragonato a Marco Pantani, come “campione del popolo”: “penso che sia vero. Io ho avuto le mie battaglie con la stampa, ma sono sempre stato molto supportato dal pubblico, dalla gente che guarda le gare al bar. E’ una cosa che mi ha sempre dato una grande forza e mi ha fatto pensare che stavo facendo le cose giuste. Che quindi dovevo continuare così, seguendo il mio istinto. La sua storia mi ha sempra affascinato, perché è un grande mistero quello che gli hanno fatto ed è una grande ingiustizia, che lo ha portato ad una fine bruttissima, che non meritava. Guardo sempre ogni documentario che parla di lui, anche se mi fa venire il groppo in gola, perché mi dispiace“, ha affermato.