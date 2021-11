Il post gara di Valentino Rossi: l’emozione della fidanzata, la dedica di Cesare Cremonini e le parole di Bagnaia

SportFair

E’ la giornata di Valentino Rossi, è finita la carriera da pilota della MotoGp per il Dottore. Il gran premio di Valencia è stato emozionante e si è concluso con la vittoria di Bagnaia, ma tutti gli applausi sono stati per il 46. Al termine della gara sono arrivati tantissimi omaggi da tifosi, colleghi, meccanici e amici. Emozionanti anche le dichiarazioni dei protagonisti.

Bagnaia: “con un casco così potevo solo vincere. Ma la cosa più bella di oggi è Vale: è aver dedicato tutto a lui. È incredibile quello che ha dato a tutti noi. Bello l’abbraccio con Vale volevo trasmettergli tutta la gratitudine: senza di lui io non sarei così, in quell’abbraccio ho cercato di fargli capire il bene che gli vogliamo”.

Sofia Francesca Novello, la compagna: “mi dispiace essere arrivata solo negli ultimi 4 anni: mi emoziono anche solo per una qualifica al decimo posto non voglio immaginare la gioia e il carico emozionale se gli fossi stata accanto nei momenti più vincenti. Vale papà? Non si è ancora reso conto di quel che sta succedendo ma è davvero molto curioso”.

Cesare Cremonini dedica a Valentino la canzone ‘Un giorno migliore’: “quando c’è lui è sempre così”.