Valentino Rossi: “omaggio in pista? Possono fare quello che vogliono”, il Dottore firma il suo murales

SportFair

Ultima gara della carriera per Valentino Rossi, si corre il gran premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGp. Il campionato non ha più nulla da chiedere per la vittoria finale, tutti i riflettori saranno puntati sul Dottore. Dopo le qualifiche ha parlato anche Felipe Massa: “Vale è come Senna per il Brasile. È una persona fantastica ma anche un pilota incredibile. Ha fatto la storia e dobbiamo esserne orgogliosi. Ho il suo casco a casa nel mio museo”.

Poi parla proprio Valentino Rossi: “momento emozionante, ci tengo a fare bene. Non so che aspettarmi dagli altri piloti: sicuramente sarà bellissimo tornare ai box con tutte le persone che mi aspetteranno, miei ragazzi dell’Academy compresi. Omaggio in pista? Va bene tutto, possono fare quello che vogliono”.

“Il motociclismo italiano perde tanto anche con il ritiro di Tony Cairoli, emozionante vedere la sua ultima gara. Non solo io e lui, ma anche atleti come Federica Pellegrini, aspettavano che smettessi io (ride n.d.r.)”.

“Grande feeling con la moto, siamo riusciti ad ottenere un gran risultato. Le gomme? Grande cambiamento negli ultimi anni. Io mi trovavo bene con le Bridgestone e meno con le Michelin che sono più morbide e il fatto di essere un pilota alto non ha aiutato. Ci tengo a fare bene anche perché il momento è particolarmente emozionante”.

Sui social del Dottore è spuntato anche il Murales a lui dedicato sul circuito Ricardo Tormo. Valentino Rossi ha poi firmato il murales. “Sembro più giovane”, ha detto Vale.