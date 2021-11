Valentino Rossi ed il 200° podio: “vogliono farmi passare? Li potrei anche pagare oppure gli offro una cena”

SportFair

Manca sempre meno per l’ultima gara di Valentino Rossi. Il Dottore domani disputerà il suo ultimo Gp della carriera, a Valencia, dove non mancano gli omaggi. Il 9 volte campione del mondo sta vivendo giornate incredibili e ricche di emozioni, nonostante i risultati in pista, purtroppo, non sono cambiati e migliorati.

Servirebbe un miracolo per il 200° podio che Valentino ha tanto inseguito. E c’è chi ha pensato e proposto di farlo passare, seppur consapevole che non è così che il Dottore vorrebbe raggiungere questo traguardo: “Sfortunatamente penso sia impossibile. Se loro mi dovessero regalare il podio sarei molto felice, perché sarebbe il 200°. Li potrei anche pagare o magari potremmo fare una festa pagata da me (ride). Ma non credo che succederà“, ha scherzato ieri dopo le seconde prove libere del Gp di Valencia.

Il Dottore ha poi parlato del suo futuro, ammettendo che resterà al fianco dei giovani dell’Academy: “penso che continuerò ad essere un aiuto importante per i nostri piloti, perché verrò a diverse gare e continuerò a dargli i miei consigli. Spero di poterli aiutare, perché abbiamo davvero un bel rapporto, siamo molto amici, quindi siamo tutti molto contenti quando le cose vanno bene“.