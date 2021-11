Valentino Rossi c’è, è la fine di un’era (vincente): a Valencia vince Bagnaia, ma gli applausi sono tutti per il Dottore

SportFair

Grazie Valentino Rossi. Si è conclusa la carriera in MotoGp del Dottore, è stato uno dei piloti più forti di sempre. Il Dottore ha fatto la storia dello sport italiano e non solo, è stato molto più di un pilota. E la dimostrazione è arrivata anche nella gara di oggi, il gran premio di Valencia è finito in secondo piano, piloti e tifosi hanno deciso di omaggiare il 46.

In gara si è confermato Bagnaia, l’italiano è in grande forma e si candida per la prossima stagione. Il duello in testa è tra le Ducati con Miller in grande spolvero. Al quinto giro cade Nakagami, all’undicesimo giro il primo colpo di scena con la caduta di Rins. Valentino Rossi mantiene la decima posizione di partenza, la coppia Martin-Bagnaia scappa, l’italiano effettua il sorpasso. Jack Miller si riprende la terza posizione con un grande sorpasso su Joan Mir. Vince Bagnaia, poi Martin e Miller. Quinto Quartararo, Valentino Rossi chiude decimo.