Un weekend di spettacolo con DAZN! Tutta la Serie A Tim e la Serie BKT: dove vedere il derby di Milano e gli altri appuntamenti

Tutta la Serie A TIM e la Serie BKT. In onda anche Zona Gol, con i pre-partita dei match che si giocano in contemporanea, le interviste, i collegamenti live dai campi e le analisi. DAZN scende in campo insieme ai campioni del calcio, la Serie A TIM e gli Azzurri della Nazionale per promuovere la campagna Un Gol per la Ricerca di Fondazione AIRC e invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della ricerca sul cancro.

Serie A TIM

Si prosegue nel weekend con gli appuntamenti di Serie A (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora), la dodicesima giornata di campionato si apre venerdì 5 con l’anticipo Empo

li-Genoa alle 20:45. Sabato 6 alle 15:00 Spezia-Torino, seguita alle 18:00 da Juventus-Fiorentina e alle 20:45 da Cagliari-Atalanta.

Domenica 7 è la volta di Venezia-Roma alle 12:30, seguita alle 15:00 da Sampdoria-Bologna e Udine-Sassuolo. Alle 18:00, invece, scendono in campo Lazio-Salernitana e Napoli-Hellas Verona, mentre alle 20:45 si giocherà il derby della Madonnina con la sfida tra Milan e Inter.

Serie BKT e La Liga

La dodicesima giornata di Serie BKT inizia venerdì 5 alle 20:30 con l’anticipo di Cosenza-Reggina e si chiude domenica 7 alle 20:30 con Cittadella-Pisa.

Per la Liga spagnola, il primo appuntamento è venerdì 5 alle 21:00 con Athletic Bilbao-Cadice e si chiude domenica 7 alle 21:00 con Betis-Siviglia.

DAZN Square

I protagonisti nella Square di DAZN in questo turno sono: Empoli-Genoa, Cagliari-Atalanta e Venezia-Roma. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo che commenteranno le partite insieme a Massimo Gobbi, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Sergio Floccari, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Matri.

Zona Gol

Appuntamento su Zona Gol giovedì 4 alle 18:00 con l’ Europa League. Per la Serie A TIM, doppio appuntamento domenica 7 sia alle 14:30 sia alle 17:20 con Sampdoria-Bologna e Lazio-Salernitana commentate da Dario Mastroianni e Udine-Sassuolo e Napoli-Hellas Verona da Edoardo Testoni. Appuntamento con Zona Gol per la Serie BKT sabato 6 alle 13:45.

I Love Mondays

Lunedì dalle ore 18:30 alle 19:30 in onda I Love Mondays, il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle giornate di Serie A Tim sul canale Twitch (daznit) e su DAZN. Su Twitch, i tifosi possono interagire tra loro e con i talent DAZN via chat, scambiandosi opinioni e ripercorrendo i momenti più emozionanti delle partite in compagnia dei bordocampisti e dei loro ospiti.

Un Gol per la Ricerca

Venerdì 5 novembre al via anche la venticinquesima edizione di Un Gol per la Ricerca, storica campagna di Fondazione AIRC, in occasione della quale DAZN scenderà in campo al fianco dei campioni del calcio, le squadre della Serie A TIM e gli Azzurri della Nazionale per incoraggiare tutti i tifosi a sostenere la ricerca contro il cancro.