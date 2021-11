Un ciclista colpito da un cervo in corsa: paura durante una gara nel New Jersey [VIDEO]

SportFair

Un grosso rischio, per fortuna senza conseguenze. E’ l’episodio che si è verificato durante una gara di beneficenza nel New Jersey, il gruppo è compatto, la corsa sembra ancora in grado di regalare sorprese. Poi il brutto incidente: un ciclista è stato colpito da un cervo in corsa, l’incredibile scena è stata immortalata da un altro partecipante.

Fortunatamente l’atleta non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico ed è stato in grado di proseguire la gara. In tanti si sono preoccupanti anche per il cervo: “e il cervo sta bene?”, “si può sapere come sta il cervo senza essere presi in giro???”, “sì infatti, è il cervo? Qualcuno si è assicurato che non fosse ferito?”. Il basso il VIDEO che in poco tempo ha fatto il giro del web.