Federica Pellegrini come Valentino Rossi: l’ultima gara sarà una grande festa, preparativi top secret

Manca sempre meno all’addio alle gare di Federica Pellegrini. La Divina si prepara a vivere un entusiasmante weekend di sfide con i playoff della ISL ad Eindhoven, ma la vera festa sarà a Riccione.

La Divina ed il suo allenatore e fidanzato Matteo Giunta, infatti, hanno deciso di partecipare agli Assoluti invernali in vasca corta, in programma il 30 novembre e l’1 dicembre a Riccione. Le ultime gare di Federica Pellegrini, dunque, saranno in Italia, con la cuffia dell’Aniene e a Riccione sarà una grandissima festa.

Ancora non sono stati svelati dettagli sui preparativi ma sarà coinvolta sicuramente la Federazione e saranno presenti tanti ospiti, tra cui anche compagne e rivali storiche della campionessa azzurra. Un’ultima gara davvero speciale, per un addio in festa, così come quello di Valentino Rossi.