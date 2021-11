Colpo di scena a Torino! Non solo Berrettini, anche Tsitsipas si ritira dalle ATP Finals

SportFair

Le ATP Finals continuano a regalare clamorosi colpi di scena. Dopo il ritiro di Matteo Berrettini, annunciato ieri dal tennista romano stesso con un post sui social, arriva un nuovo forfait.

Tsitsipas ha deciso di rinunciare alla partita di questa sera contro Ruud per un problema fisico, legato al suo infortunio al gomito. Il greco numero 4 al mondo aveva perso all’esordio a Torino contro Rublev, e ha deciso di non scendere in campo questa sera nel secondo match del Gruppo Verde a causa di un problema fisico.

Una vera beffa per l’Italia e gli italiani! Tutti, Sinner ed il suo staff in primis, speravano di poter subentrare proprio a Tsitsipas, visto l’infortunio al gomito procuratosi prima dell’evento di Torino, ma il destino è stato davvero crudele e l’altoatesino ha dovuto prendere il posto di Berrettini dicendo addio a quello che sarebbe stato un primato davvero speciale, ovvero avere due italiani in gara alle Finals per la prima volta nella storia.

Al posto di Tsitsipas scenderà in campo Norrie, e intanto l’ATP ha convocato una terza riserva, Karatsev.