Tornano Europa League e Conference League: come vedere le partite di Lazio, Napoli e Roma

Europa League

Torna su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, le squadre scenderanno in campo tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre. In questo turno di Europa League, le italiane difendono il tricolore sfidando in trasferta due squadre russe: il Napoli di Luciano Spalletti contro lo Spartak Mosca, mercoledì alle 16:30, mentre giovedì alle 18:45 la Lazio di Maurizio Sarri contro il Lokomotiv Mosca.

Conference League

Sempre giovedì su DAZN appuntamento con altre due partite di una competizione continentale, la UEFA Conference League, alle 18:00 Mura-Tottenham, alle 21:00 la Roma di Josè Mourinho sfida in casa lo Zorya.

DAZN Square

Nella Square di DAZN la protagonista è l’Europa League, alla conduzione Giorgia Rossi e Marco Russo che commenteranno le partite insieme ad Alessandro Matri, Emanuele Giaccherini, Riccardo Montolivo, Ciro Ferrara e Dario Marcolin.

Zona Gol

Alle 18:00 di giovedì 25 live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.