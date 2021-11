Tiraspol-Inter 1-3, le pagelle di SportFair: Brozovic è insostituibile, Skriniar lo Sheriff della difesa

SportFair

L’Inter c’è e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si conferma ancora una volta contro lo Sheriff Tiraspol e materializza il sorpasso in classifica, i nerazzurri si trovano al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. Nel primo tempo la porta avversaria sembra stregata per l’Inter, sono due le occasioni più importanti: Dzeko non riesce a ribadire in rete, il tiro di Lautaro si stampa sul palo. Nella ripresa l’Inter cambia passo e trova due gol: il primo con Brozovic, il centrocampista è sempre più decisivo. A chiudere i conti ci pensa Skriniar con una rete in mischia. Finisce 1-3, entra Sanchez e mette il timbro, infine Traore. Tre punti d’oro per l’Inter.

Tiraspol-Inter, le pagelle di SportFair:

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis 6,5; Costanza 5, Arboleda 5.5, Dulanto Sanguinetti 5, Cristiano 6,5; Addo 5 (dal 62′ Radeljic 5.5), S. Thill 6; Traore 6,5, Kolovos 5,5 (dal 73 Bruno s.v.), Castaneda 5,5; Yakhshiboev 5 (dall’81’ Julien s.v.). All. Vernydub 6.

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6: non viene molto impegnato dagli attaccanti avversari. Spettatore non pagante.

Bastoni voto 6.5: sempre attento in fase di chiusura, non sbaglia mai. Carota e bastoni.

De Vrij voto 6.5: non concede praticamente nulla a Yakhshiboev. Leader.

Skriniar voto 7: poche sbavature per un calciatore che è sempre più leader della difesa. Va anche in gol. Sheriff.

Darmian voto 5: è la nota negativa della serata. Viene ammonito e rimane negli spogliatoi.

Barella voto 6: è una garanzia a centrocampo. Si tuffa al momento giusto sul tiro del vantaggio di Brozovic. Tania Cagnotto.

Brozovic voto 7.5: non ci sono più aggettivi. E’ insostituibile.

Vidal voto 6.5: ottima partita del cileno che recupera un numero infinito di palloni. Falegname.

Dimarco voto 6.5: il suo piede è sempre pericoloso, ci prova anche su calcio di punizione.

Dzeko voto 6.5: sfiora il vantaggio in diverse occasioni, manca solo il guizzo finale.

Lautaro Martínez voto 6.5: solo il palo gli nega la gioia del gol, la prestazione è sicuramente positiva. Si ferma al palo.

(dal 46′ Dumfries 6)

(dal 64′ Perisic 6)

(dall’81’ Sanchez 7)

(dall’81’ Correa s.v.)

(dall’85’ Ranocchia s.v.)