Tifoso incastrato nel tornello prima di Roma-Milan: il VIDEO del salvataggio

E’ andata in scena ieri la sfida tra Roma e Milan, valida per il posticipo dell’11ª giornata di Serie A. All’Olimpico a trionfare sono stati i rossoneri, per 2-1, tra le polemiche e l’ira dei giallorossi e di Mourinho. A lasciare senza parole, però, è stato un episodio avvenuto prima della sfida, all’Olimpico: un tifoso, infatti, è rimasto incastrato in un tornello ed è stato necessario l’intervento della Croce Rossa per liberarlo e soccorrerlo.

La testa del ragazzo è rimasta incastrata nelle barre del tornello ed il giovane non è riuscito a liberarsi, nonostante i tentativi, a causa del troppo dolore. Gli uomini della Croce Rossa sono riusciti ad aiutarlo e a soccorrerlo dopo il salvataggio.