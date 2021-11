Tragedia durante il derby: Crespo va in gol al 94′, tifoso del Fenerbahce muore d’infarto per l’emozione

SportFair

Anche il campionato turco regala grandi emozioni, nell’ultima giornata si è registrata anche una tragedia. L’episodio si è verificato nel match tra Galatasaray e Fenerbahce, derby sentitissimo tra due squadre in lotta per vincere il titolo. L’inizio di stagione non è stato di certo entusiasmante, ma il campionato è ancora lungo ed in grado di regalare sorprese. La partita si è conclusa sul risultato di 1-2: vantaggio dei padroni di casa con Akturkoglu, poi il pareggio di Ozil e al 94′ il gol della vittoria firmato da Miguel Crespo. All’82’ l’espulsione di Tisserand per doppia ammonizione.

I tifosi hanno lanciato oggetti in campo durante l’esultanza di Ozil, si è registrata anche una rissa tra calciatori. Lo spettacolo ad inizio partita è stato veramente spettacolare, sugli spalti è apparsa una coreografia a tema Squid Game.

Nel finale la tragedia. Al momento del gol di Miguel Crespo al 94′ un tifoso del Fenerbahce è stato colpito da infarto, è morto poco dopo. Aveva 60 anni ed è stato il nipote, Ercan a raccontare l’episodio a DHA. “Mio zio è crollato a terra dopo la rete della vittoria. Non ha retto all’emozione”. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma è morto.