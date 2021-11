Valentino Rossi guarda già al futuro: un test sulla Ferrari 488 GT3 a Misano prima di partire per Portimao

SportFair

Valentino Rossi è già proiettato alla sua nuova vita da pilota a quattro ruote. Nonostante il Dottore debba disputare le ultime due gare di MotoGP della sua carriera, la sua testa è già al suo futuro. Per tenersi impegnato e non pensare all’imminente ritiro, il 9 volte campione del mondo sta già lavorando per i suoi nuovi progetti.

Prima di partire per Portimao, dove domenica si disputerà il Gp dell’Algarve, Valentino Rossi è sceso in pista a Misano per testare la Ferrari 488 GT3 del team Kessel: la vettura con la quale dovrebbe partecipare alla 12 Ore del Golfo, il prossimo 8 gennaio ad Abu Dhabi, insieme al fratello Luca Marini e al suo braccio destro Uccio Salucci.