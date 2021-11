Doppietta Mercedes nelle Fp3 del Gp del Qatar, l’ala della Red Bull di Verstappen balla a Losail

SportFair

Il weekend del Gp del Qatar di Formula 1 entra nel vivo! I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza ed ultima sessione di prove libere sul circuito di Losail, in vista delle qualifiche di questo pomeriggio.

La Red Bull ha attirato l’attenzione su di sè per un problema alla monoposto di Verstappen, la cui ala faceva un movimento strano ed evidente in pista.

La sessione è terminata con una doppietta Mercedes, con Bottas che ha preceduto il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Terzo invece Verstappen, seguito da Gasly, che continua a far bene sul nuovo circuito del Qatar. Quinto tempo per Perez, seguito dal ferrarista Sainz e da Alonso. Nono invece Charles Leclerc, mentre le McLaren di Ricciardo e Norris hanno chiuso rispettivamente 11° e 13°.