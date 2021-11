Terribile caduta di Romain Febvre al Supercross di Parigi: l’impatto col terreno è violentissimo [VIDEO]

SportFair

Spaventoso incidente per Romain Febvre al Supercross di Parigi. Il pilota Kawasaki si trovava in seconda posizione quando dopo un salto a tutta velocità ha perso il controllo della sua moto, in aria, ed è rovinosamente caduto a terra. Un impatto davvero violento, da diversi metri da terra: Febvre è caduto sul dosso per poi finire fuori dal percorso. Il pilota è stato immediatamente soccorso, ma ancora non si hanno notizie sulle sue condizioni: la compagna ha smentito i rumors di una frattura al femore.

Un infortunio davvero terribile, che mette a serio rischio l’avvio di stagione 2022 del Mondiale di MXGP.