Tennis, Jannik Sinner si qualifica alle Atp Finals di Torino se…

Jannik Sinner si è complicato la vita, il tennista italiano ha perso ai sedicesimi di finale del torneo di Parigi-Bercy contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è confermato un talento veramente incredibile e ha meritato il successo, Sinner non è riuscito a mettere in mostra il suo tennis. La qualificazione alle Atp Finals di Torino si è complicata, è ancora tutto aperto ma l’italiano non è più padrone del proprio destino. La Race 2021 è sempre più equilibrata e la vittoria di Hubert Hurcacz è costato il sorpasso. Serviranno una serie di combinazioni per permettere a Sinner di raggiunge le Atp Finals.

RACE to Turin

7. Ruud 3185

8. Hurkacz 3045

9. Sinner 3015

10. Norrie 2910

Sinner non potrà fare punti e l’ultima speranza è affidata al torneo 250 di Stoccolma. Sinner per continuare a sperare ha bisogno che non si verifichino almeno 2 di questi 3 eventi al torneo di Parigi.

-Ruud raggiunga i quarti di finale

-Hurkacz raggiunga la semifinale

-Norrie raggiunga la finale