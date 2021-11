Tapiro di diamanti per Valentino Rossi: “Marquez è contento del ritiro? I rapporti sono arrugginiti…”

SportFair

Valentino Rossi ha annunciato l’addio alla MotoGp, il Dottore si prepara per nuove avventure con l’obiettivo di confermarsi grande protagonista. L’ex pilota è stato raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro, si tratta di un premio particolare in quanto ricoperto di diamanti.

“Lo storico rivale Marquez è contento che hai smesso?”, scherza Valerio Staffelli. “Non gliel’ho chiesto, perché i rapporti sono rimasti un po’ arrugginiti…”, la replica di Valentino. “Quando il Motomondiale riprenderà sarà dura, ma smettere era la scelta giusta e comunque andrò a correre con le macchine. Di sicuro non vado in pensione!”. Per Valentino Rossi anche un passeggino per l’arrivo della prima figlia. Si tratta del settimo Tapiro per il campione di Tavullia.