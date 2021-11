All’allenamento col pene ingessato: Tadic sorprende tutti dopo il colpo contro il palo in Champions League [FOTO]

SportFair

Dusan Tadic è diventato virale nelle ultime ore! Il calciatore dell’Ajax, che nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ha sbattuto contro il palo della porta per segnare in scivolata, ha sorpreso davvero tutti.

Il capitano dell’Ajax è apparso un po’ dolorante dopo il gol, a causa del colpo all’inguine, ma ne è valsa la pena data la vittoria per 3-1 degli olandesi. “Devi fare tutto il possibile per segnare un gol, inoltre, sono molto forte lì”, aveva affermato Tadic a fine partita.

Il calciatore serbo ha deciso adesso di scherzare ancora sul suo ‘infortunio’, sorprendendo tutta la sua squadra all’arrivo in campo per l’allenamento: Tadic ha infatti indossato un gesso, finto, al pene, per strappare una risata a tutto il team e anche ai fan.

Un gesto esilarante, che ha presto fatto il giro del mondo.