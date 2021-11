Szoboszlai zittisce Neymar! Il brasiliano gli mette pressione prima del calcio di rigore, ma il giovane ungherese non si fa intimorire: “ecco cosa mi ha detto”

SportFair

Un pareggio non troppo soddisfacente, quello di ieri per il PSG contro il Lipsia nella quarta giornata di Champions League. Il match è terminato 2-2 grazie alle reti di Nkunku e Szoboszlai.



E’ proprio di quest’ultimo e di un episodio avvenuto durante la partita, che si sta tanto parlando nelle ultime ore. Se Donnarumma è riuscito a parare un calcio di rigore ad Andre Silva, non è riuscito a fare lo stesso col calciatore ungherese. Il 21enne ha infatti segnato il gol del pareggio nonostante le pressioni di Neymar prima del fischio dell’arbitro. Szoboszlai, nel post match, ha infatti svelato come il collega brasiliano abbia provato a mettergli ansia, nel tentativo di farlo sbagliare dal dischetto: “segnerai? Gli ho detto di sì. Insiste: sei sicuro? E io: non sbaglio mai“.

Questa la conversazione tra i due. Alla fine, Szoboszlai non ha sbagliato e Neymar non ha potuto far altro che tornare sulla sua metà campo con la coda tra le gambe.