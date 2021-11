Supercoppa italiana, sfuma la possibilità Arabia Saudita: luogo, data a orario di Inter-Juventus

SportFair

E’ già altissima l’attesa per la finale di Supercoppa italiana che metterà di fronte Inter e Juventus, due squadre protagoniste di un avvio di stagione diverso. I bianconeri hanno incontrato più problemi del previsto in campionato, i nerazzurri non hanno ancora conquistato il pass per gli ottavi di Champions League e devono rincorrere in campionato.

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si disputerà allo stadio Meazza di Milano mercoledì 12 gennaio 2022. La decisione è stata comunicata oggi nel corso del consiglio della Lega Calcio. Sfuma la possibilità dell’Arabia Saudita che aveva ospitato le partite del 2018 e 2019. Nell’ultima edizione la Juventus si era imposta sul Napoli con il risultato di 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.