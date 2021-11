Qualificazioni Mondiali 2022: le squadre che volano in Qatar e quelle che passeranno dai playoff

SportFair

E’ andata in scena oggi una nuova giornata di sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. L’Italia, si sa, dovrà giocarsi tutto nei playoff di marzo visto il pareggio di ieri sera contro l’Irlanda del Nord ed il successo della Svizzera contro la Bulgaria, ma non conosceva tutte le sue possibili avversarie.

Dopo la giornata di oggi il cerchio si chiude ed il quadro della situazione è completo. Sono terminati infatti i gironi europei e l’ultima squadra del nostro continente a staccare il pass per la rassegna iridata è l’Olanda. Niente da fare per la Norvegia, mentre la Turchia passerà dai playoff, così come anche l’Ucraina ed il Galles.

Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno 12 nazionali: le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League. Le squadre saranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno, il sorteggio deciderà i raggruppamenti. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in gara unica. Le vincenti si sfideranno in finale. Dai tre gironi usciranno le ultime 3 qualificate al Mondiale.

Il sorteggio è previsto il 26 novembre 2021, alle 17, a Zurigo. Le semifinali si giocheranno il 24 e 25 marzo 2022 mentre il 28 e il 29 marzo 2022 si giocheranno le tre finali. Le nazionali agli spareggi sono: Portogallo, Svezia, Italia, Ucraina, Galles, Scozia, Turchia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca

Le squadre qualificate ai Mondiali del Qatar 2022

Sono le vincitrici dei rispettivi gironi più il Qatar che ospita la rassegna iridata:

Belgio

Brasile

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

Qatar

Serbia

Spagna

Svizzera

Olanda