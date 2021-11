Spalletti nervoso, l’allenatore del Napoli rifiuta di stringere la mano a Rui Vitoria [VIDEO]

SportFair

Brutta sconfitta per il Napoli nella partita della quinta giornata della fase a gironi di Europa League contro lo Spartak, la sfida si è conclusa con il risultato di 2-1 e la qualificazione per la squadra di Luciano Spalletti è sempre più a rischio. Partenza sprint dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio dopo appena 28 minuti con la doppietta di Sobolev, nella ripresa il gol di testa di Elmas.

L’allenatore Luciano Spalletti non ha nascosto il nervosismo durante la partita, il tecnico è stato ammonito per proteste. Al fischio finale un episodio che ha fatto discutere: l’allenatore del Napoli ha rifiutato il saluto dell’allenatore avversario, Rui Vitoria.