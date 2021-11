Matteo Berretini pesca Medvedev: il tabellone delle ATP Finals di Torino

SportFair

Mentre a Milano sono in corso le Next Gen ATP Finals, con i giovani talenti del tennis che si sfidano per il titolo finale, i campioni più esperti si preparano alle ATP Finals di Torino, in programma la prossima settimana.

Oggi a Torino è stato sorteggiato il tabellone dei due gironi della competizione, il Gruppo Verde ed il Gruppo Rosso. In attesa di sapere se Tsitsipas riuscirà a scendere in campo o se dovrà dichiarare forfait per infortunio, lasciando quindi il suo posto a Jannik Sinner, intanto Berrettini conosce i suoi avversari: l’azzurro è nel Gruppo Verde, con Medvedev, Zverev e Hurkacz. Nel Gruppo rosso troviamo invece Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Ruud.