Sorpresa Alonso nelle Fp2 in Brasile, poi il leader Max Verstappen: solo quinto Hamilton

SportFair

In attesa delle decisioni sulle investigazioni su Hamilton e Verstappen e della Sprint Race, si sono concluse anche le Fp2 del gran premio di Formula 1 in Brasile. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, continua il duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nelle qualifiche il più veloce era stato Lewis Hamilton, poi Verstappen e Bottas.

Nelle Fp2 non sono mancate le sorprese. Il più veloce è stato Fernando Alonso, poi Max Verstappen e Bottas. Al quarto posto Ocon, poi Hamilton. Ottava e nona posizione per le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Diciassettesimo Vettel.