Ma cosa ha fatto Lewis Hamilton? Strepitoso sorpasso su Max Verstappen: adesso è lui al comando del Gp del Brasile [VIDEO]

Immenso Lewis Hamilton! Il weekend del Brasile sta mostrando quando il pilota britannico della Mercedes sia un grande campione. Partito dalla 10ª posizione in griglia a causa della penalità per la sostituzione del motore e per la squalifica inflittagli per un’irregolarità all’ala dopo le qualifiche di venerdì, che ha compromesso la sua Sprint Race di ieri sera, Lewis Hamilton non si è dato per vinto, e oggi ha lottato in pista con tutte le sue armi.

Dopo un pazzesco duello con Perez, Lewis Hamilton ha dato vita ad un’altra sfida strepitosa con Max Verstappen. Dopo essere stato spinto fuori pista dal suo diretto rivale, in un tentativo di sorpasso, il britannico della Mercedes non si è dato per vinto e ci ha riprovato, così al 59° giro il campione del mondo in carica è riuscito a superare in maniera strepitosa il suo avversario, andando verso una vittoria davvero pazzesca!

Intanto a Max Verstappen è stato dato un avvertimento, con bandiera bianca e nera, per alcuni movimenti non consentiti davanti alla Mercedes di Hamilton.