SportFair

Arriva un altro successo per Lorenzo Sonego in Coppa Davis. Dopo un primo set faticoso, il tennista torinese è riuscito a reagire e a conquistare un’importante vittoria in rimonta contro Mejia. Il match di questa sera, il primo della sfida tra Italia e Colombia, è terminato dopo due ore e 37 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.

Adesso è il turno di Jannik Sinner, che sfiderà Galan Riveros.