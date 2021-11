Inizio in salita per l’Italia, Sonego cede a Gojo nei quarti di finale di Coppa Davis

SportFair

Inizio in salita per l’Italia del tennis nei quarti di finale di Coppa Davis in corso oggi al Pala Alpitour di Torino. Dopo le vittorie dei giorni scorsi nella fase a gironi, che hanno assicurato un posto agli azzurri nei quarti di finale, la sfida di oggi contro la Croazia non è iniziata nel migliore dei modi. Lorenzo Sonego, infatti, ha ceduto al suo avversario Gojo.

Una sfida tosta e complicata: il tennista torinese ha perso il primo set al tie break dopo oltre un’ora di gioco, per poi chiudere il secondo, in appena 34 minuti. Il terzo set, quindi si è rivelato decisivo: Sonego ha ceduto al suo avversario. La Croazia è quindi in vantaggio sull’Italia grazie alla vittoria di Gojo su Sonego per 7-6, 2-6, 6-2 dopo due ore e 21 minuti di gioco.

Adesso è il turno di Jannik Sinner, che cercherà in tutti i modi di pareggiare i conti per decidere poi la sfida nel doppio di questa sera.