Sonego subito fuori a Parigi-Bercy: Fritz trionfa in rimonta, l’azzurro ko in 3 set

SportFair

Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista italiano ha disputato un match tutto in salita, che non è riuscito a portare a casa. Sonego, numero 3 in Italia, ha affrontato oggi il numero 3 statunitense, Fritz, che è riuscito a trionfare in rimonta.

Dopo un inizio super, Sonego, che ha conquistato il primo set, non è riuscito a fare altrettanto bene nelle frazioni successive, cedendo al suo avversario. Fritz è riuscito a ribaltare il match, conquistando la vittoria dopo un’ora e 52 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-2, 6-3.

Sonego è il terzo eliminato al primo turno dopo Mager e Fognini. In corsa a Parigi restano dunque solo Musetti, che ha trionfato ieri in rimonta e Sinner, che esordirà direttamente al secondo turno.