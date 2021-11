Solskjaer saluta il Manchester United e scoppia a piangere: l’ultima intervista è commovente [VIDEO]

SportFair

Il Manchester United ha deciso di esonerare l’allenatore Solskjaer, i Red Devils sono reduci dalla pesantissima sconfitta in Premier League contro il Watford di Claudio Ranieri con il netto risultato di 4-1. La situazione di classifica è molto delicata, l’ottavo posto è sicuramente deludente e in 12 partite sono stati conquistati appena 17 punti. La situazione non è ancora compromessa, ma il Manchester United dovrà cambiare passo già dalle prossime partite. Sono stati avviati i primi contatti per il sostituto, il nome in pole è quello di Zinedine Zidane ma Cristiano Ronaldo avrebbe fatto anche il nome di Luis Enrique.

Solskjaer è legato tantissimo al club anche per aver indossato la maglia dei Red Devils da calciatore, l’allenatore ha parlato sui canali ufficiali del club ed è scoppiato a piangere: “sono un tifoso e auguro il meglio ai giocatori. Ci sono alcuni giocatori molto, molto bravi, alcune brave persone. Sono sicuro che li vedremo gonfiare il petto e andranno avanti. Come ho detto loro anche stamattina, fidatevi, sapete che siamo meglio di così. Non siamo stati in grado di dimostrarlo ma dobbiamo andare in campo, tirare fuori il petto, divertirci a essere un giocatore del Man United. Michael Carrick sarà al comando, ho massimo rispetto per lui. Andranno bene e tutto si risolverà. Li guarderò e li supporterò”.

Poi conclude: “sapete cosa significa questo club per me e cosa volevo ottenere qui. Per la società, per i tifosi, per i giocatori, per lo staff. Volevo che facessimo il passo successivo per giocarci il campionato, per vincere trofei. Me ne vado dalla porta principale, perché penso che tutti sappiano che ho dato tutto per questo club. Questo club significa tutto per me e insieme siamo una bella squadra, ma purtroppo non sono riuscito a ottenere i risultati che ci servivano ed è ora che mi faccia da parte”.