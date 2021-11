Jannik Sinner show a Torino! Esordio da favola alle ATP Finals: Hurkacz asfaltato in due set

SportFair

Dopo l’annuncio del forfait di Matteo Berrettini, arrivato oggi pomeriggio con le sofferenti parole del tennista romano, l’Italia intera si è dispiaciuta. Berrettini, dopo una stagione da favola, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio agli addominali procuratosi nella sfida d’esordio contro Zverev. Berrettini si è preso del tempo per capire bene la situazione, sottoponendosi a tutti i controlli del caso e decidendo, solo oggi pomeriggio, di fermarsi per prendersi cura del suo corpo, della sua carriera e del suo futuro.

L’Italia, però, ha pianto con un occhio solo perchè al posto di Berrettini è entrato in gioco un altro italiano, Jannik Sinner, prima riserva. L’altoatesino ha fatto rispuntare il sorriso nella bocca di tutti gli appassionati italiani, riscattando il suo collega e amico Berrettini con una partita impeccabile!

L’azzurro, entrato in gioco con 0 punti, è consapevole di dover giocare il suo miglior tennis e non ha deluso nessuno al suo esordio con i più grandi del tennis: Sinner ha asfaltato Hurkacz, vincendo il match con un doppio 6-2 dopo un’ora e 25 minuti di gioco.

L’altoatesino avrà adesso il tempo di recuperare le energie prima di tornare in campo e sfidare Medvedev, a punto pieno nel girone con due vittorie su due match disputati.

Con questo splendido successo Sinner ritrova anche la top-10 e chiuderà la stagione 2021 tra i 10 migliori tennisti al mondo.

Le parole di Sinner

“Questo torneo qua l’ho giocato per Matteo, perchè è un grandissimo giocatore, lo sappiamo, ma è una persona incredibile,. Mi dispiace che non abbia potuto giocare. Teniamo nel cuore Matteo, speriamo che si riprenda“, ha dichiarato un commosso Sinner a fine partita.

“Sapevo che dovevo fare bene, lui è uno dei miei migliori amici del tour, ho perso la finale a Miami contro di lui, ma è vero anche che ho fatto esperienza durante l’anno e sono felice di essere qua“, ha aggiunto prima di ringraziare il pubblico di Torino.