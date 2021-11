L’Italia è ancora in vita in Coppa Davis: Sinner è uno spettacolo, successo in rimonta contro Cilic

SportFair

L’Italia è ancora in vita in Coppa Davis, la Croazia si è confermata una buona squadra e ha messo in difficoltà gli azzurri. Dopo il successo brillante contro la Colombia, l’Italia ha trovato qualche difficoltà in più.

Nella prima partita sconfitta per Sonego contro Gojo, l’italiano ha perso con il punteggio di 1-2 (6-7, 6-2, 2-6). Poi è stato il turno di Jannik Sinner che ha affrontato un buon Cilic. Il croato ha chiuso il primo set sul risultato di 3-6, anche nel secondo set si conferma in grande forma. Cilic ha la chance di chiudere sul 4-5, ma la reazione di Sinner è da grandissimo, l’italiano chiude al tie break. Nel terzo set Sinner si conferma più forte e vince 2-1 (3-6, 7-6, 6-3).

L’Italia pareggia i conti con la Croazia, adesso il match deciso con il doppio. In campo per gli azzurri Bolelli e Fognini.