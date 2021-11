Jannik Sinner può ancora sperare! La corsa alle Finals ed il ko con Alcaraz: “a fine partita gli ho detto che spero di fare altre battaglie con lui”

SportFair

Jannik Sinner è stato sconfitto ieri da Alcaraz dal torneo ATP di Parigi Bercy: l’altoatesino, reduce da alcuni risultati davvero importanti ed interessanti, non è riuscito a fare altrettanto bene in Francia, nel torneo più decisivo per la corsa alle Finals di Torino.

Non è però ancora finita! Sinner deve sperare infatti che i suoi diretti rivali non ottengano nuovi punti a Parigi, per poi giocarsi le ultime carte a Stoccolma. Intanto, per Alcaraz solo complimenti: “lui è molto forte, me ne ero già reso conto due anni fa quando ci sfidammo in un Challenger, si capiva che aveva qualcosa in più. Non è stata la mia giornata, certamente ero teso perché non potevo permettermi un passo falso, avrei dovuto essere più solido nel secondo set e sbagliare meno con il dritto. Cosa gli ho detto a fine partita? Che spero di incontrarlo ancora e fare altre battaglie in futuro“, ha affermato a fine match.

“Finals? Posso solo stare a guardare cosa faranno gli altri. Sapevo che mi giocavo tanto, che dovevo vincere qui, purtroppo però non è successo. Spero che i risultati dei rivali a Parigi non mi taglino completamente fuori dalla corsa. Fino a che ci sarà possibilità di lottare per un posto lo farò, quindi spero di andare a Stoccolma“, ha aggiunto Sinner, che comunque, nel caso in cui non dovesse riuscire a staccare il pass per le Finals, potrebbe partecipare alle Next Gen Finals di Milano: “comunque non lo so ancora. È una possibilità, dobbiamo decidere con tutto il team. Io spero di potermela giocare ancora in Svezia“.