Sinner nella Top 10 Atp: tutte le combinazioni per qualificarsi alle Finals di Torino

In mattinata è stata pubblicata dall’Atp la classifica che è entrata nella storia del tennis italiano. Per la prima volta dal 1973 due italiani figurano tra i primi 10 al mondo: si tratta di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Nel torneo di Vienna il primo ha consolidato il settimo posto mentre il secondo, con la qualificazione in semifinale, si è portato al nono posto. Alla conclusione della stagione mancano due tornei, quelli di Parigi-Bercy e di Stoccolma. Berrettini e Sinner figurano tra i primi 8 della FedEx Race.

Berrettini è aritmeticamente qualificato, mentre per Sinner la situazione è ancora incerta. Jannik dovrà mantenere 60 punti di vantaggio su Hubert Hurkacz e 135 su Cameron Norrie. Poche chance per Felix Auger Aliassime che dovrà arrivare in finale a Parigi-Bercy. Sono due le combinazioni per permettere a Sinner di qualificarsi senza dipendere dai risultati degli avversari: vincere a Parigi oppure arrivare in finale e poi in semifinale a Stoccolma.