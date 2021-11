Sinner può accedere alle semifinali delle ATP Finals: le combinazioni ed il regolamento

SportFair

Esordio col botto per Jannik Sinner alle ATP Finals. Il tennista altoatesino, subentrato a Matteo Berrettini, ritiratosi per infortunio, ci ha messo il cuore in campo, proprio per il suo amico Mat, portando a casa un’importantissima vittoria contro Hurkacz.

Una vittoria, quella di Sinner, che oltre a riportarlo in top-10, gli permette di restare in gioco nel prestigioso torneo in corso a Torino. Sinner, infatti, può ancora sperare di superare la fase a gironi e staccare il pass per le semifinali delle Finals.

Sinner gioca con un handicap, ovvero avere una partita in meno e, dunque, solo una combinazione di risultati consentirà all’azzurro di accedere alle semifinali.

Sinner deve prima di tutto vincere contro Medvedev domani, e poi deve sperare che Zverev perda contro il suo amico Hurkacz. Il regolamento parla chiaro e a fare testo dopo il maggior numero di vittorie è il maggior numero di partite giocate. Dunque, se Sinner dovesse arrivare a pari punti con Zverev, al secondo posto, ovvero se vincesse contro Medvedev, ma anche il campione olimpico trionfasse sull’avversario polacco, sarebbe subito fuori dai giochi poichè il tedesco avrà disputato tutte le partite della fase a gironi, ovvero 3, mentre l’altoatesino solo 2.

Il regolamento

Qualificazione alle semifinali: il regolamento

La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

Esempio: un bilancio vittorie-sconfitte di 2-1 batte uno di 2-0; un bilancio di 1-2 batte uno di 1-0.

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:,

La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

Esempio: un bilancio vittorie-sconfitte di 2-1 batte uno di 2-0; un bilancio di 1-2 batte uno di 1-0.

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:

(i) Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell’ordine

(ii) Miglior percentuale di set vinti; oppure

(iii) Miglior percentuale di game vinti; oppure

(iv) Posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’ATP Tour.