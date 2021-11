Clima teso in casa O’Neal, Shaquille fa discutere: “dico sempre ai miei figli che quello ricco sono io! Se vogliono qualcosa devono guadagnarselo”

SportFair

Shaquille O’Neal attaccato dai figli! L’ex stella dell’NBA, uno dei giocatori che ha ottenuto maggiore fortuna ai suoi tempi, per poi arricchirsi ancor di più con numerose imprese di successo e campagne pubblicitarie ha deciso di non regalare nulla ai suoi figli e la situazione in famiglia non è delle migliori.

E’ stato l’ex cestista stesso a raccontare la situazione in un’intervista pubblicata sul ‘The New York Post’: “i miei figli sono più grandi ora. Sono un po’ arrabbiati con me, beh, non molto arrabbiati, ma non mi capiscono. Dico loro tutto il tempo, ‘Non siamo ricchi, sono ricco’. Devono avere una laurea e poi se vogliono Investire in una delle mie aziende, devono presentarmi un loro progetto. Non gli darò niente”.

“C’è una regola: l’istruzione. Non mi interessa se giocano a basket. Non mi interessa niente di tutto questo. Ho sei figli. Vorrei che uno di loro fosse un medico, un proprietario di hedge fund, un farmacista, avvocato, imprenditore, qualcuno che si occupi della mia attività. Ma gli dico che non gliele regalerò. Devono guadagnarselo“, ha aggiunto.