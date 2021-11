Le scarpe da 800 euro non sono più un sogno: in arrivo un regalo speciale per Afena-Gyan, la doppietta costa cara a Mourinho

SportFair

Felix Afena-Gyan è stato un grandissimo protagonista della vittoria della Roma nella 13esima giornata del campionato di Serie A, i giallorossi hanno sbancato il campo del Genoa e si sono rilanciati in classifica. Il protagonista è stato a sorpresa: il 18enne ghanese è entrato in campo al 74′ e in pochi minuti ha messo a segno una doppietta da impazzire, due gol uno più bello dell’altro. Il calciatore ha dimostrato grande qualità e può essere considerato potenzialmente un grandissimo talento. E’ un pupillo di Mourinho e sarà preso in considerazione per la prima squadra anche nelle prossime partite.

Una doppietta che costa 800 euro all’allenatore Mourinho, come confermato dallo Special One: “gli avevo promesso delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Domani mattina vado a comprarle”.

“L’ho visto giocare con la Primavera, che si allena accanto a noi, e quello che più mi ha impressionato è stata la sua freddezza davanti alla porta. Forse tecnicamente non è un fenomeno, ma è davvero molto bravo a fare gol. E poi mi hanno colpito la sua fisicità e la sua umiltà. Spesso in queste nuove generazioni trovi ragazzi che pensano di sapere tutto. Lui è l’opposto”.