Maxi-scandalo nel calcio: abusi sessuali, aggressioni e spaccio di sostanze. I primi nomi dei calciatori coinvolti

SportFair

Uno scandalo che rischia di sconvolgere il mondo del calcio e che potrebbe portare pesanti conseguenze. Le accuse riguardano principalmente la Ligue 1, ma dovrebbe coinvolgere anche altri campionati come la Premier League. A lanciare la bomba è stato Romain Molina, autore di inchieste per Guardian, BBC, CNN e per il New York Times. Il giornalista è stato protagonista nella serata di ieri di una ‘space’, una stanza dove ha fornito rivelazioni veramente clamorose. Sta lavorando ad un dossier e le prime indiscrezioni hanno scatenato già tantissime reazioni.

La notizia ha già fatto il giro del web e le anticipazioni sono veramente terrificanti: decine di migliaia di persone sono venute a conoscenza di episodi di violenza e abusi sessuali nei confronti di minori. Il giornalista non svela i nomi dei coinvolti, ma gli episodi si sarebbero verificati all’interno dei centri di formazione di importanti club di calcio con i responsabili che sarebbero stati coperti per non rovinare la carriera.

Sarebbero circa 400 i giovani calciatori vittime di abusi con gli allenatori che hanno continuato a svolgere la loro professione. Nel maxi-scandalo sarebbero coinvolti diversi calciatori che militano attualmente in Premier League e nel campionato francese. Uno di questi sarebbe Elye Wahi, attualmente attaccante del Montpellier. All’epoca della militanza nel settore giovanile del Caen avrebbe costretto i compagni a masturbarsi davanti a lui, sotto la minaccia di essere picchiati. Un altro nome che è emerso dalle confessioni del giornalista è quello di Ferland Mendy del Real Madrid, calciatore che soltanto poche ore fa si era sfogato per essere stato erroneamente citato in alcuni articoli relativi ad accuse di stupro rivolte nei confronti di Benjamin Mendy del Manchester City.

Secondo le informazioni di Molina, Ferland Mendy avrebbe brutalmente aggredito una donna, colpendola più volte con calci alla testa prima di mostrarle i propri genitali, la vittima sarebbe stata trasportata al pronto soccorso per trauma cranico. E’ stato tirato in ballo anche un calciatore dei Blues che avrebbe spacciato sostanze stupefacenti illegali e altre merci oggetto di contrabbando all’estero. Poi “i tantissimi calciatori del PSG che spesso e volentieri fumano narghilè anche prima delle partite in trasferta e che si porterebbero dietro “l’attrezzatura” anche lontano da Parigi”. Secondo il giornalista si tratta solo di un’anteprima: “non siete pronti a quello che renderò pubblico tra marzo e aprile. Ci sarà un prima e un dopo nel calcio Mondiale”.