Il saluto di Suzui alla SIC58 e a Paolo Simoncelli è commovente: “eravamo in griglia, lui piangeva e io piangevo”

E’ finita la bellissima storia d’amore tra Tatsuki Suzuki e la SIC58, il 24enne pilota giapponese lo scorso settembre ha annunciato sui social di aver firmato un nuovo contratto con al Leopard Racing, ma gli anni passati nel team di Paolo Simoncelli saranno indimenticabili.

Suzuki ha condiviso oggi sui social un video col quale ha voluto salutare Paolo Simoncelli e tutta la SIC58 Squadra Corse: “ciao a tutti, abbiamo finito questa stagione, è finito anche il viaggio con Paolo. Questi 5 anni conPaolosonos tati molto beli, pieni di emozioni. Un bellissimo tempo insieme, sia il viaggio che arrivare al circuito sia il dentro box, a fare il discorso con lui che magari ogni tanto mi faceva piangere, perchè ha un carattere forte, ma alla fine è il mio babbo italiano, mi mancherà tantissimo, ma la vita deve andare avanti sia per me che per lui, speriamo che tutti e due il prossimo anno faremo bene, anche se cambio squadra rimarrà sempre nel mio cuore, lui e la squadra“.

Sul profilo della SIC58, invece è stato pubblicato un commovente pensiero di Suzuki: “eravamo in griglia, come sempre mi teneva l’ombrello.. mi guarda con gli occhi lucidi e prima di abbassare la visiera mi dice con la voce spezzata “5 anni insieme… è stato un piacere” Lui piangeva, io piangevo. È stato davvero bello” – @tatsuki_suzuki_24 14.11.2021. Grazie Tatsu.