Sainz-Marquez, i nuovi attori della Casa di Carta: “si sono uniti ai rapinatori della Banca di Spagna”

Carlos Sainz e Marc Marquez cambiano mestiere, da piloti di Formula 1 e MotoGp diventano… attori. I due atleti sono legati da un rapporto di amicizia e da una stima reciproca, presto saranno protagonisti dell’ultima stagione della Casa di Carta. Si tratta di una celebre serie che ha spopolato sul Netflix e giunta alla quinta stagione. I due piloti, come riporta Marca “si sono persino uniti ai rapinatori della Banca di Spagna”.

Già da fine agosto il pilota della Ferrari aveva rivelato di essersi recato a Madrid per un progetto che lo vedeva coinvolto con Marquez. Il mistero è stato svelato. Gli appassionati sono già molto curiosi, Marquez e Sainz in una nuova versione promettono scintille. In passato aveva intrapreso la carriera da attore anche Neymar, seppur per un breve cameo. “ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta”, aveva scritto il brasiliano.