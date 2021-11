Ruud domina contro Giron: la situazione di Sinner per le Atp Finals, l’infortunio di Tsitsipas può aprire nuovi scenari

SportFair

La sconfitta di Jannik Sinner al torneo di Parigi-Bercy contro Alcaraz ha complicato la ricorsa del tennista italiano verso le Atp Finals di Torino. La qualificazione non dipende più dal classe 2000, ma dovranno verificarsi una serie di combinazioni. Un risultato vantaggioso è stato il ko di Norrie contro Fritz, la brutta notizia è invece arrivata da Ruud che ha dominato contro Giron con il risultato di 2-0 (6-2, 6-1). Ruud è arrivato ai quarti di finale, una combinazione è dunque stata sfavorevole per Sinner, è rimasta solo una possibilità. E’ tutto legato a Hurkacz che non dovrà raggiungere la semifinale. Il polacco sarà impegnato ai quarti di finale contro James Duckworth, i tifosi italiani dovranno fare il tifo per l’australiano.

L’infortunio di Stefanos Tsitsipas potrebbe aprire nuovi scenari. Il greco si è ritirato nel corso del match del 1000 francese con l’australiano Alexei Popyrin e la sua presenza alle Atp Finale è in dubbio. Sinner è alla finestra.