Rugby, l’Italia parte bene poi crolla sotto i colpi della Nuova Zelanda: gli All Blacks si confermano fortissimi

SportFair

E’ andata in scena allo stadio Olimpico la partita amichevole di rugby che ha messo di fronte l’Italia e la Nuova Zelanda. Gli azzurri sono stati battuti di 9-47 dai fortissimi All Blacks. Il primo tempo è stato molto positivo per l’Italia che ha messo in mostra tanta grinta. Gli azzurri vanno sotto al 28’ con una meta di Christie e poi crollano sul 6-21 con due schiacciate di Coles.

I padroni di casa vanno a segno con tre punizioni di Garbisi, nella ripresa non c’è partita e la Nuova Zelanda scappa con Reece, Aumua e Sotutu. L’Italia ha giocato quasi alla pari per circa 60 minuti, poi la Nuova Zelanda è salita in cattedra e ha dimostrato tutta la sua forza. Finisce 9-47. L’Italia sarà impegnata nelle prossime partite contro Uruguay e Argentina.