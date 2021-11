Rublev show contro Tsitsipas, ma il punto della vittoria è un… colpo di fortuna [VIDEO]

SportFair

Continua il programma della Atp Finals di Torino di tennis, la competizione entra sempre più nel vivo. In attesa della decisione sull’infortunio di Berrettini, continua il programma della fase a gironi. Dopo il successo di Djokovic contro Ruud, si è registrata la sorpesa di Rublev che ha vinto contro Tsitsipas.

La partita si è decisa in due set, il russo si è messo in mostra con giocate importanti, il greco è sembrato un po’ sottotono. La gara si è conclusa con un doppio 4-6. Il russo è stato anche un po’ fortunato, l’ultimo punto del match è arrivato grazie all’aiuto del nastro. In basso il video dell’ultima giocata della partita.