Roma, Mourinho è una furia: “due rigori negati, penalizzati come contro Juve e Milan”

La Roma non è andata oltre il pareggio contro il Bodo Glimt, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Non è stata una buona prestazione per la squadra giallorossa, ma per la qualificazione in Conference League è ancora tutto aperto. La squadra di Mourinho può recriminare per due rigori non fischiati per fallo di mano, lo Special One non ha risparmiato le bordate ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, anche nel primo tempo e in costruzione. Ogni palla nella zona centrale era persa. Davanti anche grande difficoltà. La realtà della gara è 2-2 con due rigori nettissimi, molto pragmaticamente loro due tiri due gol, noi non so quanto e due gol. Due rigori netti, è cosi. Lui ora torna tranquillo a casa, in Grecia. Non so se è perché in Conference League c’è gente scarsa che inizia la sua carriera a livello internazionale. All’andata non era colpa degli arbitri e non ne ho parlato. Oggi però c’erano due rigori netti”.

“Abbiamo perso molti punti però per colpa degli arbitraggi: già solo nelle due gare contro Juventus e Milan”.