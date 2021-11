Roma-Milan, bocciato Maresca: l’arbitro fermato dopo gli errori dell’Olimpico

SportFair

Non si placano le polemiche sul big match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A che ha visto di fronte Roma e Milan. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2: vantaggio dei rossoneri con una punizione di Zlatan Ibrahimovic, poi il raddoppio con un calcio di rigore siglato da Kessie. In pieno recupero il gol di El Shaarawy, poi il contatto in area di rigore tra Kjaer e Pellegrini che ha scatenato le proteste da parte di Mourinho e della Roma.

La prestazione dell’arbitro Maresca è stata bocciata dall’AIA: non solo l’episodio del calcio di rigore, ma anche una serie di valutazioni che non hanno convinto, cartellini da rivedere e la gestione della partita che è stata di alti e bassi. La decisione è stata quella di fermare il direttore di gara per almeno un turno, il designatore Gianluca Rocchi non ha gradito la direzione di gara di Maresca: dal rigore concesso al Milan a quello negato ai giallorossi. Infine sono state considerate eccessive le 11 ammonizioni.